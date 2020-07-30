В Рязанской области сообщили о 29 новых случаях заражения коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T11:06:28+03:00

Подтвердился диагноз COVID-19 еще у 26 человек

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30 июля в Рязанской области сообщили о 29 новых положительных тестах на коронавирусную инфекцию. Пока они проходят повторную проверку, сдавшие их люди числятся условно инфицированными.

Еще у 26 человек за минувшие сутки ранее поставленный диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, если верить официальным данным региональной опергруппы, с начала пандемии в Рязанской области насчитывается 6266 случаев заражения коронавирусом, вместе с условно подтвержденными – 6295 случаев.

Статистика дана без учета выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU