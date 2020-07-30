2020-07-30T10:37:05+03:00
Происшествия

В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик

Следователи выясняют обстоятельства. Одна из версий: ребенок пытался повторить сцену из сериала
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик. Фото: соцсети.В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик. Фото: соцсети.
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Многодетная семья из Рязанской области лишилась восьмилетнего сына Ивана. Следственные органы пока подтверждают лишь сам факт гибели мальчика и проводимой в связи с этим проверки.

По неподтвержденной пока информации, ребенок погиб из-за удушения, пытаясь повторить шутку из известного российского сериала, где персонаж пытается добиться прощения возлюбленной, инсценировав попытку самоубийства.

Тело обнаружили в гараже. Трагедия произошла 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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