В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик
Следователи выясняют обстоятельства. Одна из версий: ребенок пытался повторить сцену из сериала
В Рязанской области погиб восьмилетний мальчик. Фото: соцсети.
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Многодетная семья из Рязанской области лишилась восьмилетнего сына Ивана. Следственные органы пока подтверждают лишь сам факт гибели мальчика и проводимой в связи с этим проверки.
По неподтвержденной пока информации, ребенок погиб из-за удушения, пытаясь повторить шутку из известного российского сериала, где персонаж пытается добиться прощения возлюбленной, инсценировав попытку самоубийства.
Тело обнаружили в гараже. Трагедия произошла 28 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU