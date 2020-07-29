С 3 августа временно изменится расписание рязанских электричек

29 Июль 2020 2020-07-29T12:37:35+03:00

Изменения коснутся сасовского, ряжского и московского направлений

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В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

8 августа

Электропоезд (далее - Э/П) № 6032 Рязань - Ясаково, отправлением в 8.28, будет отправляться в 7.46

Э/П № 6022 Рязань - Гавердово, отправлением в 9.22, будет отправляться в 10.00

Московское направление:

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 августа

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до станции Луховицы

Э/П № 6993 Рязань-1 - Москва, отправлением в 5.18, будет прибывать в Москву в 9.15, назначается дополнительная остановка на пл. Электрозаводская

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 9.28, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6010 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6014 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 9.54, будет следовать от станции Луховицы

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 11.14

Ряжское направление:

8, 9, 10, 11 августа

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 15.30

12, 13, 14, 15 августа

Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 5.14

Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 9.12

Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 10.00

ИСТОЧНИК KP.RU