2020-07-29T11:40:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Прирост заболевших COVID-19 в Рязанской области вновь снизился

26 новых положительных тестов – это наименьший показатель с конца апреля
Антон КОНОВАЛОВ
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29 июля в Рязанской области выявили 26 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Это наименьший показатель с конца апреля. Анализы отправлены на повторную проверку в лабораторию минздрава.

Еще у 27 человек диагноз COVID-19 подтвердился. Совокупно с начала пандемии в регионе регистрируют 6240 случаев заражения, вместо с условно подтвержденными – 6266 случая.

Эта статистика не учитывает выздоровевших и умерших. «Активных» болеющих, если верить официальной статистике, на данный момент немногим менее 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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