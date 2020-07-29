2020-07-29T09:11:31+03:00
Недвижимость

В Рязанской области произойдут масштабные отключения газа

Из-за ремонтных работ прекратят подачу «голубого топлива» в двух районах
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области «Газпром межрегионгаз» наметел ремонт трех газораспределительных станций. Из-за этого будут массово прекращать подачу «голубого топлива» в Ряжском и Кораблинском районах.

Ожидаются три волны отключений. Во всех населенных пунктах Ряжского района газа не будет с 3 августа (11:00) до 6 августа (11:00).

В Кораблинском районе для одной части населенных пунктов вентили перекроют 4 августа, для другой - 10 августа, на трое и четверо суток соответственно:

4.08 (11:00) – 7.08 (11:00)

п. Быковская степь, с. Ключ, п. Ленинский, с. Лесуново, п. Малые Выселки, д. Октябрь, с. Пустотино, с. Троица, д. Хмелевое;

10.08 (13:00) – 14.08 (13:00)

г. Кораблино (все улицы), с. Аманово, д. Анновка, д. Асники, д. Бобровинки, п. Газопровода, д. Грачевка, д. Гудово, д. Каменка, д. Копцево, д. Ковалинка, д. Лужки, д. Марьинка, д. Михино, с. Молвина Слобода, д. Моловка, д. Муратовка, с. Незнаново, с. Неретино, с. Никитино, д. Новоселово, п. Проницы, д. Слободка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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