2020-07-29T08:08:35+03:00
Общество

Жители Рязани снова пожаловались на неприятные запахи в атмосфере

Вонь затронула даже Кораблино и Вышгород, Льгово, Александрово и Семчино
Иван АНТОНОВ
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За состоянием воздуха в Рязани теперь следят даже видеокамеры в режиме онлайн. Фото: сайт ekomonitor62.ru.За состоянием воздуха в Рязани теперь следят даже видеокамеры в режиме онлайн. Фото: сайт ekomonitor62.ru.
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От горожан со всех районов Рязани с 24 по 28 июля сыпались жалобы на запах экскрементов, аммиака, жженой плоти, нефтепродуктов. Вонь затронула даже Кораблино и Вышгород, Льгово, Александрово, Семчино. Телефон диспетчерской службы МЧС был постоянно занят, рязанцы часами отчаянно пытались дозвониться до дежурного. В итоге люди оставляли свои жалобы по телефону доверия МЧС России. ОБ этом сообщили в сообществе "Дышим чистым" ВКонтакте.

Если раньше это можно было назвать пустой болтовней, то теперь это подкреплено данными, которые каждый житель Рязани и области может оставить на карте на сайте ecomonitor62.ru. Причем не анонимно, а только после регистрации - подлинность проверяют модераторы. Карта Рязани на этом сайте запестрела, начиная с 25 июля, пометками о выбросах вредных веществ в атмосферу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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