Первые игры Чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в гостях
В связи с эпидемией коронавируса дата начала Чемпионата России по женскому футболу не была известна до последних дней. Хотя уже в начале июля высказывались предположения, что он стартует в августе. И они подтвердились.
Первые игры пройдут уже в ближайшую субботу, 1 августа. Рязанки свой премьерный матч проведут в Москве с «Чертаново», затем полетят в Краснодар, где 6 августа сразятся с местной одноименной командой, и лишь 11 августа мы сможем увидеть игру десантниц на домашнем стадионе в матче с питерским «Зенитом».
Расписание остальных матчей рязанской команды:
16 августа «Рязань-ВДВ» – «Енисей» (Красноярск)
21 августа ЦСКА (Москва) – «Рязань-ВДВ»
26 августа» Рязань-ВДВ» – «Локомотив» (Москва)
31 августа «Рязань-ВДВ» – «Звезда-2005» (Пермь)
6 сентября «Зенит» – «Рязань-ВДВ»
29 сентября «Рязань-ВДВ» – «Чертаново»
11 октября «Рязань-ВДВ» – «Краснодар»
31 октября «Енисей» – «Рязань-ВДВ»
8 ноября «Рязань-ВДВ» – ЦСКА
15 ноября «Локомотив» – «Рязань-ВДВ»
22 ноября «Звезда-2005» – «Рязань-ВДВ»
ИСТОЧНИК KP.RU