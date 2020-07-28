2020-07-28T19:11:58+03:00
Спорт

Первые игры Чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в гостях

Утвержден календарь главного соревнования страны по женскому футболу, стартующего 1 августа
Александр КАРАВАЕВ
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Первые игры Чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в гостях. Фото: Константин КОЛПАКОВ.Первые игры Чемпионата России «Рязань-ВДВ» проведет в гостях. Фото: Константин КОЛПАКОВ.
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В связи с эпидемией коронавируса дата начала Чемпионата России по женскому футболу не была известна до последних дней. Хотя уже в начале июля высказывались предположения, что он стартует в августе. И они подтвердились.

Первые игры пройдут уже в ближайшую субботу, 1 августа. Рязанки свой премьерный матч проведут в Москве с «Чертаново», затем полетят в Краснодар, где 6 августа сразятся с местной одноименной командой, и лишь 11 августа мы сможем увидеть игру десантниц на домашнем стадионе в матче с питерским «Зенитом».

Расписание остальных матчей рязанской команды:

16 августа «Рязань-ВДВ» – «Енисей» (Красноярск)

21 августа ЦСКА (Москва) – «Рязань-ВДВ»

26 августа» Рязань-ВДВ» – «Локомотив» (Москва)

31 августа «Рязань-ВДВ» – «Звезда-2005» (Пермь)

6 сентября «Зенит» – «Рязань-ВДВ»

29 сентября «Рязань-ВДВ» – «Чертаново»

11 октября «Рязань-ВДВ» – «Краснодар»

31 октября «Енисей» – «Рязань-ВДВ»

8 ноября «Рязань-ВДВ» – ЦСКА

15 ноября «Локомотив» – «Рязань-ВДВ»

22 ноября «Звезда-2005» – «Рязань-ВДВ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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