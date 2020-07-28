Умер основатель уникального в Рязанской области музея самоваров

28 Июль 2020 2020-07-28T15:12:29+03:00

В экспозиции представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей

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Умер Михаил Петрович Силков. Основатель сразу двух музеев: самоваров и колоколов. Об этом сообщило сообщество "Касимов Медиа" ВКонтакте.

Силков много лет трудился в отрасли связи, с 1976 года занимал руководящие должности. Имеет знак «Почетный радист», знак отличия «За заслуги перед обществом». Он собрал коллекцию предметов старины и в 2007 году основал частный музей «Русский самовар», в котором представлены более 250 экземпляров самоваров – каждый со своей историей. Он стал визитной карточкой Касимова, посмотреть уникальную коллекцию приезжают не только жители нашей страны, но и иностранцы.

Несть лет назад Михаил Силков открыл музей колоколов, в котором представлена личная коллекция. Она насчитывает несколько сотен образцов.

ИСТОЧНИК KP.RU