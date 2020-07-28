В Рязанской области 28-го человека признали жертвой COVID-19

28 Июль 2020 2020-07-28T11:23:34+03:00

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В Рязанской области число погибших от COVID-19, если верить официальной статистике, достигло 28. Очередной жертвой пандемии признали женщину 1959 года рождения.

О смерти пациентки сообщалось 30 июня. У нее имелись сопутствующие хронические заболевания, но летальный исход, как установили в ходе патологоанатомического и гистологического исследований, вызван именно последствиями коронавирусной инфекции.

Добавим, что далеко не все люди, которые скончались с положительным тестом на «корону», включаются опергруппой в число жертв пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU