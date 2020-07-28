Из-за пандемии журналисты могут заменить зрителей на матчах ХК "Рязань"

28 Июль 2020 2020-07-28T13:27:56+03:00

Команда ждет болельщиков, но пандемия может спутать эти планы. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

Клуб начал аккредитацию представителей СМИ на матчи во Дворце спорта "Олимпийский"

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Как сообщил KP.RU руководитель пресс-службы ХК "Рязань" Полина Царькова, команда полным ходом готовится к предстоящему сезону в ВХЛ. 28 июля игроки занимаются в тренажерном зале. 29 июля возможен вариант, что хоккеисты выйдут на лед катка "Десант" РВВДКУ.

Представителям СМИ пока до конца не ясно, в каком формате проведут свои первые домашние матчи "горожане". Поэтому вполне возможно, что из-за пандемии коронавируса во Дворец спорта "Олимпийский" будут допущены только журналисты.

Сезонной аккредитации на матчи ВХЛ – «Кубка Шелкового пути» подлежат представители СМИ, соответствующие следующим требованиям:

- соблюдающие Закон РФ «О средствах массовой информации»;

- имеющие квалификацию работника СМИ, подтвержденную действующим удостоверением соответствующего СМИ;

- подавшие заявку на аккредитацию и предоставившие информацию о себе в установленные сроки и в полном объеме.

Отметим, что срок аккредитации истекает 23 августа. Все подробности на официальном сайте ХК "Рязань".

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ИСТОЧНИК KP.RU