Из-за пандемии журналисты могут заменить зрителей на матчах ХК "Рязань"
Как сообщил KP.RU руководитель пресс-службы ХК "Рязань" Полина Царькова, команда полным ходом готовится к предстоящему сезону в ВХЛ. 28 июля игроки занимаются в тренажерном зале. 29 июля возможен вариант, что хоккеисты выйдут на лед катка "Десант" РВВДКУ.
Представителям СМИ пока до конца не ясно, в каком формате проведут свои первые домашние матчи "горожане". Поэтому вполне возможно, что из-за пандемии коронавируса во Дворец спорта "Олимпийский" будут допущены только журналисты.
Сезонной аккредитации на матчи ВХЛ – «Кубка Шелкового пути» подлежат представители СМИ, соответствующие следующим требованиям:
- соблюдающие Закон РФ «О средствах массовой информации»;
- имеющие квалификацию работника СМИ, подтвержденную действующим удостоверением соответствующего СМИ;
- подавшие заявку на аккредитацию и предоставившие информацию о себе в установленные сроки и в полном объеме.
Отметим, что срок аккредитации истекает 23 августа. Все подробности на официальном сайте ХК "Рязань".
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ИСТОЧНИК KP.RU