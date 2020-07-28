Очевидцев двух серьезных ДТП с пешеходами ищут в Рязани
В Рязани областное УМВД устанавливает очевидцев двух серьезных ДТП с участием пешеходов. Одно из них произошло в 2019 году, второе – в 2020.
Так, прошлой осенью, 23 ноября, на площади Дмитрова сбили 61-летнюю жительницу Пензенской области. Сделала это 44-летняя рязанка на Nissan X-Trail. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
С какой-либо информацией об инциденте просят обращаться по телефону 8(4912)29-97-56.
2 марта в ДТП на улице Молодцова (вблизи дома №8) пострадал 54-летний мужчина. Наезд совершил 55-летний рязанец на Volkswagen Passat.
Телефон для связи другой - 8(4912)29-96-32.
В обоих случаях можно обратиться напрямую в подразделение на улицу Фирсова, 12к1.
ИСТОЧНИК KP.RU