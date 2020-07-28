2020-07-28T09:56:50+03:00
Происшествия

Очевидцев двух серьезных ДТП с пешеходами ищут в Рязани

Одно случилось в 2019 году на площади Дмитрова, второе – в 2020-м на улице Молодцова
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани областное УМВД устанавливает очевидцев двух серьезных ДТП с участием пешеходов. Одно из них произошло в 2019 году, второе – в 2020.

Так, прошлой осенью, 23 ноября, на площади Дмитрова сбили 61-летнюю жительницу Пензенской области. Сделала это 44-летняя рязанка на Nissan X-Trail. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

С какой-либо информацией об инциденте просят обращаться по телефону 8(4912)29-97-56.

2 марта в ДТП на улице Молодцова (вблизи дома №8) пострадал 54-летний мужчина. Наезд совершил 55-летний рязанец на Volkswagen Passat.

Телефон для связи другой - 8(4912)29-96-32.

В обоих случаях можно обратиться напрямую в подразделение на улицу Фирсова, 12к1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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