Рязанку вынудили добиваться выплаты за первого ребенка в суде

28 Июль 2020 2020-07-28T09:43:45+03:00

И она победила, хотя сначала соцзащита отказала ей по абсурдному основанию

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В Рязани суд встал на сторону женщины, которой отказали в ежемесячной выплате в связи с рождением первого ребенка. В первой инстанции молодая мама не смогла восстановить справедливость – помогла апелляция.

Ответчиком было Управление социальной защиты населения Рязанской области. Госструктура не захотела оформлять семье выплату (чуть больше 10 тысяч в месяц) из-за того, что среднемесячный доход на каждого члена семьи якобы превышал 1,5 прожиточных минимума, а это обязательное условие.

В расчет брался 2018 год. Женщина – индивидуальный предприниматель, но, получив за отчетный период доход 864 тысячи рублей, она понесла расходы на 777 тысяч. То есть по декларации за год она заработала около 87 тысяч, в то время как ее муж – 195 тысяч. Среднедушевой доход получался 7820 рублей.

Что же сделала соцзащита? Она попросту не учла расходы ИП – только доходы. Рязанский областной суд признал, что это незаконно, отменил решение Железнодорожного и вынес новое.

ИСТОЧНИК KP.RU