В Рязанской области поднимут оклады чиновникам
Индексация на 3% произойдет с 1 октября
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Коронавирус коронавирусом, а оклады госслужащим в Рязанской области поднять не забыли. Хотя мера эта, конечно, не только рядовая, а даже обязательная – прописанная в законах.
С 1 октября 2020 года на 3% будут проиндексированы:
- оклады должностных лиц, замещающих государственные должности Рязанской области;
- месячные оклады государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми должностями и присвоенными классными чинами.
Связанные с этим расходы ложатся на областной бюджет. Соответствующие постановление главы региона опубликовано 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU