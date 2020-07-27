В Рязанской области поднимут оклады чиновникам

27 Июль 2020 2020-07-27T16:26:03+03:00

Индексация на 3% произойдет с 1 октября

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Коронавирус коронавирусом, а оклады госслужащим в Рязанской области поднять не забыли. Хотя мера эта, конечно, не только рядовая, а даже обязательная – прописанная в законах.

С 1 октября 2020 года на 3% будут проиндексированы:

- оклады должностных лиц, замещающих государственные должности Рязанской области;

- месячные оклады государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми должностями и присвоенными классными чинами.

Связанные с этим расходы ложатся на областной бюджет. Соответствующие постановление главы региона опубликовано 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU