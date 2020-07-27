Подрядчикам по ремонту детсадов Рязани устроили разнос

27 Июль 2020 2020-07-27T15:07:19+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина раскритиковала подрядчиков ремонта в детских садах №22 и №108. Информация появилась на странице градоначальницы в Facebook.

«Крайне недовольна работой подрядчиков. Ремонт идет медленно, рабочих на объектах мало», - написала Сорокина.

По ее словам, представитель организации, работающей в детсаду №108, пообещал принять меры и завершить работы в срок, а от второй фирмы на встречу вовсе никто не явился.

«Наша встреча состоится уже в здании администрации, совещание будет назначено на ближайшее время. С нерадивыми организациями будем расставаться и предлагать внести их в список недобросовестных поставщиков», - посулила Сорокина.

В 2020 году на ремонт детсадов выделили свыше 21 млн. рублей. Эти деньги, в частности, направлены на модернизацию пищеблоков и прачечных, на которые увеличится нагрузка в связи с открытием пристроек и дополнительных мест в ясельных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU