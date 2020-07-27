27 Июль 2020 2020-07-27T14:24:01+03:00

В парке города Сасово разбили постамент под самолетом, а белок забросали камнями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство парка 40 лет ВЛКСМ ищет вандалов по записям с камер видеонаблюдения

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В минувшие выходные в сасовском парке 40 лет ВЛКСМ закидали камнями белок, а постамент под самолетом Ан-2 разбили. Об этом сообщил директор МБУ «Арт-центр» Сергей Аладышев.

— В понедельник утром заметил повреждения постамента. Как будто его разбили камнями. Сейчас с помощью камер видеонаблюдения выясняем, кто это сделал, — заявил руководитель предприятия.

Фото: администрация города Сасово.

Кроме того, сотрудники парка заметили, как 10-летние мальчишки, занимающиеся на скейт-площадке, жестоко обращались с недавно поселенными в парке бельчатами.

— Зверьки только-только начали привыкать к новому месту обитания, к людям. А мальчишки, увидев зверьков, начали бросаться в них камнями. В питомнике обещали, что за месяц бельчата должны освоиться и перестать бояться людей. Думаю, что с таким жестоким отношением к ним, они могут так и остаться дикими, — отметил Аладышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU