В Рязанской области обновились данные о географии коронавируса
27 июля появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Из 30 случаев заражения за минувшие сутки чуть больше половины (16) выявили в Рязани.
В городе Сасово с учетом четырех новых заболевших общее число с начала пандемии достигло 130. Правда, из официальной статистики не исключают выздоровевших (а их гораздо больше «активных») и умерших.
Кроме того, на карте пандемии появилась деревня Даниловка Шацкого района. Там COVID-19 обнаружили впервые.
С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 26 июля:
Рязань - 3159 случаев заражения (+16);.
Ряжск – 184 (+1);
Сасово – 130 (+4);
Шиловский район – 129 (+2) (Лесной – 35 (+1), Задубровье – 3 (+1));
Михайловский район – 102 (+1) (Октябрьский – 34 (+1));
Михайлов – 78 (+1);
Александро-Невский – 67 (+1);
Сараевский район – 55 (+1) (Кривское – 3 (+1));
Кораблино – 41 (+1);
Щацкий район – 40 (+1) (Даниловка – 1 (+1));
Сараи – 30 (+1).
ИСТОЧНИК KP.RU