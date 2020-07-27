В Рязанской области обновились данные о географии коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T12:58:11+03:00

Больше половины новых случаев выявили в Рязани. На карте пандемии появился еще один населенный пункт

Изменить размер текста: A A

27 июля появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Из 30 случаев заражения за минувшие сутки чуть больше половины (16) выявили в Рязани.

В городе Сасово с учетом четырех новых заболевших общее число с начала пандемии достигло 130. Правда, из официальной статистики не исключают выздоровевших (а их гораздо больше «активных») и умерших.

Кроме того, на карте пандемии появилась деревня Даниловка Шацкого района. Там COVID-19 обнаружили впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 26 июля:

Рязань - 3159 случаев заражения (+16);.

Ряжск – 184 (+1);

Сасово – 130 (+4);

Шиловский район – 129 (+2) (Лесной – 35 (+1), Задубровье – 3 (+1));

Михайловский район – 102 (+1) (Октябрьский – 34 (+1));

Михайлов – 78 (+1);

Александро-Невский – 67 (+1);

Сараевский район – 55 (+1) (Кривское – 3 (+1));

Кораблино – 41 (+1);

Щацкий район – 40 (+1) (Даниловка – 1 (+1));

Сараи – 30 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU