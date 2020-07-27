Участник массовой драки на Московском шоссе попал в реанимацию

27 Июль 2020 2020-07-27T12:49:20+03:00

На Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. Ее участник попал в реанимацию.

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26 июля на Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. По предварительной информации, озвученной полицией, в ней поучаствовали 12 человек. Личности всех участников конфликта установлены.

Очевидцы сообщают, что силы были неравны – вдесятером избивали двоих. В результате одного из потерпевших госпитализировали в ОКБ. На следующий день после инцидента из регионального минздрава поступил комментарий, что молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU