Участник массовой драки на Московском шоссе попал в реанимацию
В полиции сообщили, что установили личности всех 12 участников конфликта
На Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. Ее участник попал в реанимацию.
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26 июля на Московском шоссе в Рязани произошла массовая драка. По предварительной информации, озвученной полицией, в ней поучаствовали 12 человек. Личности всех участников конфликта установлены.
Очевидцы сообщают, что силы были неравны – вдесятером избивали двоих. В результате одного из потерпевших госпитализировали в ОКБ. На следующий день после инцидента из регионального минздрава поступил комментарий, что молодой человек находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
Сотрудники МВД проводят проверку по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU