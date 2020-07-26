Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области

26 Июль 2020 2020-07-26T13:06:34+03:00

Еще в одном населенном пункте выявили первый случай заражения COVID-19

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26 июля появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Их представила оперативная группа при правительстве региона. Если верить этой статистике, из 28 новых случаев заражения за минувшие сутки 16 выявили в Рязани.

Также положительными оказались сразу три теста на COVID-19, взятые в селе Поляны. Два заболевших прибавилось в городе Сасово.

На карте пандемии появился еще один населенный пункт – село Богородицкое (Милославский район), где заболевание диагностировали впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 25 июля:

- Рязань - 3143 (+16);

- Рязанский район – 286 (+4) (Поляны – 32 (+3), Дубровичи – 4 (+1));

- Касимов – 170 (+1);

- Сасово – 126 (+2);

- Рыбновский район – 89 (+1) (Глебково – 5 (+1));

- Кораблино – 40 (+1);

- Старожилово – 38 (+1);

- Милославский район – 29 (+1) (Богородицкое – 1 (+1))

- Кораблинский район – 28 (+1) (Быковская Степь – 2 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU