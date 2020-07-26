2020-07-26T13:06:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области

Еще в одном населенном пункте выявили первый случай заражения COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области.Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

26 июля появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Их представила оперативная группа при правительстве региона. Если верить этой статистике, из 28 новых случаев заражения за минувшие сутки 16 выявили в Рязани.

Также положительными оказались сразу три теста на COVID-19, взятые в селе Поляны. Два заболевших прибавилось в городе Сасово.

На карте пандемии появился еще один населенный пункт – село Богородицкое (Милославский район), где заболевание диагностировали впервые.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 25 июля:

- Рязань - 3143 (+16);

- Рязанский район – 286 (+4) (Поляны – 32 (+3), Дубровичи – 4 (+1));

- Касимов – 170 (+1);

- Сасово – 126 (+2);

- Рыбновский район – 89 (+1) (Глебково – 5 (+1));

- Кораблино – 40 (+1);

- Старожилово – 38 (+1);

- Милославский район – 29 (+1) (Богородицкое – 1 (+1))

- Кораблинский район – 28 (+1) (Быковская Степь – 2 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рыбном в массовом ДТП пострадали два человека
В Рязанской области пропал 79-летний мужчина
Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области
Впервые с апреля прирост заболевших коронавирусом в Рязанской области не превысил 30
Под Рязанью прошли масштабные учения ВДВ
Рязанские следователи отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации
В центре Рязани изменили схему движения на двух перекрестках
В Пронском районе выбрали главу администрации
Из-за работ на Первомайском проспекте Рязань встала в пробку
Коронавирус в Рязанской области обнаружили еще у трех десятков человек
В ДТП со сгоревшей «Газелью» под Рязанью пострадали трое
Тело рязанки подняли из реки Проня
Коронавирус в Рязани: 198 человек лечатся в больницах
В тройном ДТП под Рязанью загорелся автомобиль
В Рязанской области заморозили инвестпроект на 9 млрд рублей
К реконструкции моста на улице Ленина в Рязани приступят в августе
В Рязани воспитательница детского садика заболела COVID-19
Сергея Карабасова будут судить в Рязани