Появились свежие данные о географии коронавируса в Рязанской области
26 июля появились свежие данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Их представила оперативная группа при правительстве региона. Если верить этой статистике, из 28 новых случаев заражения за минувшие сутки 16 выявили в Рязани.
Также положительными оказались сразу три теста на COVID-19, взятые в селе Поляны. Два заболевших прибавилось в городе Сасово.
На карте пандемии появился еще один населенный пункт – село Богородицкое (Милославский район), где заболевание диагностировали впервые.
С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 25 июля:
- Рязань - 3143 (+16);
- Рязанский район – 286 (+4) (Поляны – 32 (+3), Дубровичи – 4 (+1));
- Касимов – 170 (+1);
- Сасово – 126 (+2);
- Рыбновский район – 89 (+1) (Глебково – 5 (+1));
- Кораблино – 40 (+1);
- Старожилово – 38 (+1);
- Милославский район – 29 (+1) (Богородицкое – 1 (+1))
- Кораблинский район – 28 (+1) (Быковская Степь – 2 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU