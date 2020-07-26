2020-07-26T11:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Впервые с апреля прирост заболевших коронавирусом в Рязанской области не превысил 30

Официальная статистика говорит о тенденции к снижению числа новых случаев заражения
Александр КАРАВАЕВ
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Впервые с апреля прирост заболевших коронавирусом в Рязанской области не превысил 30.Впервые с апреля прирост заболевших коронавирусом в Рязанской области не превысил 30.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, по состоянию на 26 апреля в нашем регионе подтверждено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель является минимальным с 22 апреля, и впервые составляет менее 30 человек в день.

Еще 28 случаев находятся на подтверждении в минздраве области.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Рязанской области, включая условно подтвержденных, составляет 6183 человека.

Выздоровело 15 человек, однако этот показатель сильно колеблется каждый день, например, накануне был выписан 161 заболевший. Всего с начала пандемии выздоровели 5784 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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