Впервые с апреля прирост заболевших коронавирусом в Рязанской области не превысил 30
По информации оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области, по состоянию на 26 апреля в нашем регионе подтверждено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель является минимальным с 22 апреля, и впервые составляет менее 30 человек в день.
Еще 28 случаев находятся на подтверждении в минздраве области.
Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Рязанской области, включая условно подтвержденных, составляет 6183 человека.
Выздоровело 15 человек, однако этот показатель сильно колеблется каждый день, например, накануне был выписан 161 заболевший. Всего с начала пандемии выздоровели 5784 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU