2020-07-26T10:39:14+03:00
Политика

Под Рязанью прошли масштабные учения ВДВ

Полтысячи военнослужащих при поддержке доставленной с помощью авиации техники уничтожили условного противника [видео]
Александр КАРАВАЕВ
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На полигоне в Дубровичах прошел завершающий этап учений. По легенде, задачей десантников было обнаружение и ликвидация наступающей группировки противника.

Сначала в дело вступила авиаразведка – самолеты СУ-24 и беспилотные аппараты «Орлан». По обнаруженному противнику был нанесен удар из систем залпового огня «Ураган» и с помощью авиации – истребителей СУ-30 и вертолетов КА-52.

Затем наступила очередь десанта, который к количестве более 500 человек при поддержке доставленной на вертолете гаубицы Д-30 и бронемашин БМД-4 уничтожил подходившие резервы противника.

Всего в учении на всех его этапах принимали участие около 6 тысяч военнослужащих. Было задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, среди которой современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30 и другая техника.

Масштабные учения Воздушно-Десантных войск в Рязанской области 2020 год.Заключительный этап масштабного командно-штабного учения прошел на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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