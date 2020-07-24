Захар Прилепин: Мы беремся за реальные дела, которые сделают жизнь рязанцев лучше
Захар Прилепин в ходе рабочего визита в Рязанскую область в качестве председателя партии «За правду» презентовал два экологических проекта. Первый касается загрязнения атмосферы в родной для писателя и публициста Рязани (Прилепин родился и провел детство в Скопинском районе). Он – совместный с общественной организацией «Дышим чистым» под руководством Александра Суфрановича, который также присутствовал на презентации.
Отныне каждый горожанин, зайдя на сайт ecomonitor62.ru, может оценить качество воздуха в Рязани и сообщить об этом. На сайте есть и веб-камера, которая в режиме реального времени отслеживает за выбросами в атмосферу крупных промышленных предприятий.
- Мы беремся только за повседневно работающие проекты, - подчеркнул Прилепин. – Это не предвыборные агитки, а реальные дела, которые смогут сделать жизнь рязанцев лучше.
Отметим, что на презентации присутствовал и главный инженер РНПК Кирилл Язев, оценивший инициативу партии «За правду» как плодотворную.
На правах рекламы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU