Захар Прилепин: Мы беремся за реальные дела, которые сделают жизнь рязанцев лучше

24 Июль 2020 2020-07-24T13:42:00+03:00

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Захар Прилепин в ходе рабочего визита в Рязанскую область в качестве председателя партии «За правду» презентовал два экологических проекта. Первый касается загрязнения атмосферы в родной для писателя и публициста Рязани (Прилепин родился и провел детство в Скопинском районе). Он – совместный с общественной организацией «Дышим чистым» под руководством Александра Суфрановича, который также присутствовал на презентации.

Отныне каждый горожанин, зайдя на сайт ecomonitor62.ru, может оценить качество воздуха в Рязани и сообщить об этом. На сайте есть и веб-камера, которая в режиме реального времени отслеживает за выбросами в атмосферу крупных промышленных предприятий.

- Мы беремся только за повседневно работающие проекты, - подчеркнул Прилепин. – Это не предвыборные агитки, а реальные дела, которые смогут сделать жизнь рязанцев лучше.

Отметим, что на презентации присутствовал и главный инженер РНПК Кирилл Язев, оценивший инициативу партии «За правду» как плодотворную.

На правах рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU