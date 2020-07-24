2020-07-24T12:23:05+03:00
Общество

На шесть маршрутов в Рязани пустят дополнительные троллейбусы

Осталось увидеть изменения не только «на бумаге», но и вживую
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани городская администрация выпустила постановление об увеличении максимального количества машин на нескольких троллейбусных маршрутах. Изменения задокументированы следующие:

- №2 («Октябрьский городок – Депо № 3») - 5 единиц вместо 2;

- №5н («ул. Строителей – ул. Строителей») - 10 единиц вместо 9;

- №6 («Завод Рязцветмет – Памятник Ф. Полетаеву») 4 единицы вместо 1;

- №8 («Комбайновый завод – Депо №3) 4 единицы вместо 2;

- №15 («Шереметьево – Памятник Ф. Полетаеву») 3 единицы вместо 2;

- № 17 («Ул. Крупской – Завод Рязцветмет») 4 единицы вместо 2.

Таким образом, дополнительно на указанные маршруты планируют выпустить 12 троллейбусов. Осталось увидеть изменения не только «на бумаге», но и вживую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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