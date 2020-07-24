2020-07-24T11:49:35+03:00
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Рязанская ГИБДД рассказала о порядке замены просроченных прав

Он установлен для водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская ГИБДД рассказала о порядке замены просроченных прав.Рязанская ГИБДД рассказала о порядке замены просроченных прав.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспекция Рязанской области рассказала о порядке замены водительских удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля. Согласно приказу МВД России, замена проводится в срок до 31 декабря включительно, а до этого дня просроченные права будут действовать без ограничений. Так что времени у водителей хоть отбавляй.

Заявления принимаются по электронной почте. У каждого из подразделений – своя:

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области - mreo_ryazan@mvd.ru

- РЭО ГИБДД МОМВД России ''Касимовский'' - reo_kasimov@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Михайловский'' - reg_mikhajlov@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Ряжский'' - reg_ryazhsk@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Сараевский'' - reg_sarai@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Сасовский'' - reg_sasovo@mvd.ru;

- РЭО ГИБДД МОМВД России ''Скопинский'' - reo_skopin@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Шацкий'' - reg_shatsk@mvd.ru;

- РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Шиловский'' - reg_shilovo@mvd.ru.

Также заявление можно подать через МФЦ и gosuslugi.ru. Далее с оригиналами документов нужно посетить регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, где принимают по предварительной записи (если использовался портал госуслуг) или в порядке электронной очереди.

«В период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона», - рассказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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