В рязанском райцентре Михайлов пропал парень высокого роста
Его местонахождение неизвестно с 21 июля
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В группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о поиске жителя города Михайлов 21-летнего Кирилла Юрьевича Лихачева. Его местонахождение неизвестно родным с 21 июля.
Особых примет у Лихачева нет, разве что высокий рост - 184 сантиметра. Типичная славянская внешность: волосы русые и голубые глаза. Одет на момент исчезновения тоже был одет обычно - в серую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.
Поисковый отряд ждет любую информацию и помощь добровольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU