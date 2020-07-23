2020-07-23T19:46:43+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре Михайлов пропал парень высокого роста

Его местонахождение неизвестно с 21 июля
Антон ВОХЕЧ
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В группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о поиске жителя города Михайлов 21-летнего Кирилла Юрьевича Лихачева. Его местонахождение неизвестно родным с 21 июля.

Особых примет у Лихачева нет, разве что высокий рост - 184 сантиметра. Типичная славянская внешность: волосы русые и голубые глаза. Одет на момент исчезновения тоже был одет обычно - в серую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Поисковый отряд ждет любую информацию и помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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