Уровень воды в Оке в районе Рязани пятый день ставит рекорды

23 Июль 2020 2020-07-23T15:57:46+03:00

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Не успели мы опомниться от нежданного паводка в начале июня, как Ока вновь преподнесла сюрприз. Еще две недели назад уровень воды в ней стал повышаться постепенно, а в последние пять дней довольно резко - от 30 до 70 сантиметров за сутки.

Начиная с 18 июля уровень воды бьет суточные рекорды для каждого из минувших дней календаря (по данным сайта allrivers.info). Так, вчера он составил +106 сантиметров выше уровня ординара. Для сравнения: средний уровень воды в Оке около Рязани для 22 июля составляет около -2 метров. В результате оказались затоплены прибрежные постройки (пристани) и пляжи.

Как нам сообщили в отделе гидрологии рязанского центра Росгидромета, за последние сутки вода прибыла ещё на 26 сантиметров. Причиной нового паводка стали сильные дожди, прошедшие в верховьях Оки и её притоков выше Рязани, а также сброс воды Кузьминским и Белоомутским гидроузлами. По прогнозам гидрологов, рост уровня воды замедлится, но продолжится ориентировочно до конца недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU