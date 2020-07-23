«Свекольные мундиры» провели рейд в рязанском транспорте

23 Июль 2020 2020-07-23T15:49:06+03:00

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели рейды по соблюдению масочного режима в рязанском общественном транспорте. Они заходили в городские автобусы и троллейбусы на остановках и проверяли наличие средств защиты на пассажирах и сотрудниках транспортных предприятий.

Любопытно, что при виде «свекольных мундиров», ехавшие без защиты граждане, быстро доставали из карманов и сумок маски и в срочном порядке надевали их на лица.

При этом в пресс-службе ведомства сообщили, что проверка проводится в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU