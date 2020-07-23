2020-07-23T13:28:11+03:00
Дом. Семья

Птенец белого аиста совершил первый слет с гнезда с трекером на спине

В Рязанском доме белого аиста орнитологи окольцевали детей нелетной пары Русланы и Гоши
Татьяна БАДАЛОВА
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Чтобы птенцы не нервничали и не покалечили орнитологов во время процедуры, им на голову надевали специальный носок.Чтобы птенцы не нервничали и не покалечили орнитологов во время процедуры, им на голову надевали специальный носок.Фото: Татьяна БАДАЛОВА
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23 июля в Рязанском доме белого аиста орнитологи Антон Барановский и Виталий Тягунин провели кольцевание и мечение трекерами птенцов нелетной пары Русланы и Гоши.

- Уже через неделю молодые аисты начнут слетать с гнезда, поэтому важно было провести все мероприятия заранее, чтобы птицы успели адаптироваться и не испытывали стресс непосредственно перед полетом на юг, - пояснил Виталий Александрович.

Перед кольцеванием у аистят замерили длины клюва, диаметр цевки, взвесили, чтобы удостовериться, что птицы развиваются в рамках существующих стандартов. К счастью, никаких отклонений в птенцов не обнаружили.

После кольцевания на подростков надели отслеживающие маячки – выглядят они как заплечные рюкзачки, весят всего 30 граммов и дискомфорта птицам в будущем доставлять не будут.

Интересно, что после возвращения в гнездо один из птенцов вспорхнул и слетел на траву. Собственный поступок так удивил аистенка, что он еще какое-то время растерянно бродил вдоль ограды, едва не врезаясь в своих родителей. В итоге беглеца водворили обратно в гнездо.

- После того как птенцы улетят на юг – мы предполагаем, что это произойдет в конце августа-начале сентября, за ними будет установлено наблюдение. Благодаря современным технологиям информация будет передаваться с минимальной задержкой, - рассказал орнитолог Антон Барановский.

Напомним, что из Рязанского дома белого аиста ведется прямая круглосуточная трансляция, и вы можете в режиме реального времени наблюдать за жизнью Русланы Гоши и их подросших детей. Все новости о рязанских аистах здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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