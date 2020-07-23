Заболеваемость коронавирусом в Рязанской области не снижается

23 Июль 2020 2020-07-23T11:44:32+03:00

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23 июля в Рязанской области выявили еще 36 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Их анализы отправлены на повторную проверку в минздрав, сообщает оперативная группа при правительстве региона. В предыдущие дни – 22 и 21 июля – было 32 и 34 новых заболевших соответственно.

У 36 человек, о чьем заражении стало известно ранее, диагноз подтвердился. Таким образом, с начала пандемии теперь известно о 6058 случаях COVID-19, а вместе с условно подтвержденными – о 6094 случаях.

Из официальной статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU