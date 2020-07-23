2020-07-23T10:13:11+03:00
Общество

Для пожилых рязанцев продлили режим самоизоляции

По-прежнему сидеть дома или на даче предписывают и людям с наиболее опасными при коронавирусе заболеваниями
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области как минимум до 30 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные заболевания. Последние медики выделили как наиболее опасные при заражении коронавирусной инфекцией.

Интересно, что предыдущая редакция документа предписывала оставаться дома или на даче до 23 июля включительно. То есть продлить этот срок решили всего на неделю.

В число болезней, требующих режима самоизоляции, входят:

- сахарный диабет;

- болезни органов дыхания, в том числе и астма;

- некоторые болезни системы кровообращения;

- хроническая болезнь почек;

- новообразования;

- лейкозы;

- СПИД;

- туберкулез.

Подробнее – в приложении к распоряжению областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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