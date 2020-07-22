2020-07-22T18:29:03+03:00
Общество

В Рязани предложили запретить продавать детям баллоны с газом

Их могут использовать для «сниффинга», от которого за прошлый год погибли двое несовершеннолетних
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области предложили законодательно запретить продавать несовершеннолетним баллоны с газом, которые используют для заправки зажигалок. Объясняют инициативу тем, что их могут использовать для «сниффинга»: юнцы вдыхают газовую смесь, чтобы получить чувство опьянения и эйфории.

При этом только в Рязани за 2019 год зарегистрировано два летальных случая из-за такого занятия.

«В состав баллончиков входят: пропан, бутан и изобутан. Их не относят к наркотикам и группе особой токсичности. И поэтому на сегодняшний день нет оснований, чтобы несовершеннолетним отказывали в приобретении таких баллончиков», - пишет ОНФ.

Запреты уже действуют в некоторых регионах. За вовлечение в «сниффинг» также предлагается ввести ответственность. Проработать вопрос активисты просят депутатов Рязанской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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