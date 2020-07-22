В Рязани предложили запретить продавать детям баллоны с газом
В Рязанской области предложили законодательно запретить продавать несовершеннолетним баллоны с газом, которые используют для заправки зажигалок. Объясняют инициативу тем, что их могут использовать для «сниффинга»: юнцы вдыхают газовую смесь, чтобы получить чувство опьянения и эйфории.
При этом только в Рязани за 2019 год зарегистрировано два летальных случая из-за такого занятия.
«В состав баллончиков входят: пропан, бутан и изобутан. Их не относят к наркотикам и группе особой токсичности. И поэтому на сегодняшний день нет оснований, чтобы несовершеннолетним отказывали в приобретении таких баллончиков», - пишет ОНФ.
Запреты уже действуют в некоторых регионах. За вовлечение в «сниффинг» также предлагается ввести ответственность. Проработать вопрос активисты просят депутатов Рязанской облдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU