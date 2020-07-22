«День поля Рязанской области» в этом году пройдет в течение двух дней
В отличие от прежних лет инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2020» пройдет в течение двух дней - 23 и 24 июля. Об этом сообщили в региональном минсельхозе, которое выступает организатором мероприятия.
Возле села Подвязье участники выставки-форума смогут увидеть опытные делянки сельхозкультур, высаженные Институтом семеноводства и агротехнологий.
Основную же часть форума с деловой и концертной программами организуют близ села Вышгород. Здесь состоится региональный конкурс пахарей и специализированная выставка, включающая следующие тематические разделы:
- семена, удобрения, средства защиты;
- технологии возделывания сельскохозяйственных культур;
- системы полива и орошения, оборудование и установки для полива, теплицы;
- плуги, дисковые бороны, комбинированные агрегаты, культиваторы, глубокорыхлители, уплотняющие катки, загрузчики сеялок, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, технологии обработки почвы и сева;
- косилки, косилки-плющилки, грабли-ворошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны, кормораздатчики-смесители, технологии заготовки кормов;
- жатки валковые, зерноуборочные комбайны, приспособления для уборки подсолнечника и кукурузы, пресс-подборщики, измельчители-мульчировщики, стогометатели, технологии возделывания и уборки зерновых культур;
- машины для послеуборочной обработки зерна, строительство элеваторов, элеваторное и мельничное оборудование.
- свеклоуборочные комбайны и комплексы, ботвоуборочные и корневыкапывающие машины, очистители головок корней, подборщики-погрузчики, технологии возделывания и уборки сахарной свеклы;
- техника и оборудование для животноводства;
- тракторы, автомобили, спецтехника.
Кроме того, запланирован официальный старт уборки урожая 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU