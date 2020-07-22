«День поля Рязанской области» в этом году пройдет в течение двух дней

22 Июль 2020 2020-07-22T17:38:18+03:00

На выставке-форуме запланирован официальный старт уборки урожая 2020 года

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В отличие от прежних лет инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2020» пройдет в течение двух дней - 23 и 24 июля. Об этом сообщили в региональном минсельхозе, которое выступает организатором мероприятия.

Возле села Подвязье участники выставки-форума смогут увидеть опытные делянки сельхозкультур, высаженные Институтом семеноводства и агротехнологий.

Основную же часть форума с деловой и концертной программами организуют близ села Вышгород. Здесь состоится региональный конкурс пахарей и специализированная выставка, включающая следующие тематические разделы:

- семена, удобрения, средства защиты;

- технологии возделывания сельскохозяйственных культур;

- системы полива и орошения, оборудование и установки для полива, теплицы;

- плуги, дисковые бороны, комбинированные агрегаты, культиваторы, глубокорыхлители, уплотняющие катки, загрузчики сеялок, сеялки, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, технологии обработки почвы и сева;

- косилки, косилки-плющилки, грабли-ворошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны, кормораздатчики-смесители, технологии заготовки кормов;

- жатки валковые, зерноуборочные комбайны, приспособления для уборки подсолнечника и кукурузы, пресс-подборщики, измельчители-мульчировщики, стогометатели, технологии возделывания и уборки зерновых культур;

- машины для послеуборочной обработки зерна, строительство элеваторов, элеваторное и мельничное оборудование.

- свеклоуборочные комбайны и комплексы, ботвоуборочные и корневыкапывающие машины, очистители головок корней, подборщики-погрузчики, технологии возделывания и уборки сахарной свеклы;

- техника и оборудование для животноводства;

- тракторы, автомобили, спецтехника.

Кроме того, запланирован официальный старт уборки урожая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU