Захар Прилепин приезжает на родную рязанскую землю

22 Июль 2020 2020-07-22T16:09:06+03:00

Цель визита: работа по улучшению экологической обстановки в регионе и ряд культурных инициатив

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Писатель и общественный деятель Захар Прилепин посетит Рязанскую область. Цель визита: работа по улучшению экологической обстановки в регионе и ряд культурных инициатив.

23 июля Прилепин встретиться с жителями военного городка Дягилево и обсудит способы защиты от точечной застройки местный мемориальный парк. Участники встречи решат, присвоить ли ему имя летчика Александра Белякова - Героя Советского Союза, члена экипажа Валерия Чкалова. Именно Беляков стоял у истоков создания этой зеленой зоны. Также в ходе встречи пройдет презентация программы по благоустройству территории военного городка, и состоится награждение юных воспитанников патриотического клуба «Десантное братство».

В тот же день Захар Прилепин встретится с читателями и литературной общественностью Рязани в библиотеке имени Горького.

Там же, но уже 24 июля в 10.00 Захар Прилепин и руководитель регионального отделения политической партии “За правду” Григорий Парсентьев примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации проекта «Экомониторинг» и общественным инициативам по улучшению экологической обстановки. Системный контроль за соблюдением общепринятых экологических стандартов на предприятиях, разработанный активистами-экологами и поддержанный Прилепиным, поможет рязанцам решить эту насущную проблему.

Затем, в родном городе писателя Скопине визит продолжится посещением музыкальной школы имени Анатолия Новикова. Ранее Захар Прилепин обращался к губернатору области Николаю Любимову с просьбой отремонтировать здание школы. Писатель проследит за ходом и качеством ремонтных работ. Закончится визит спектаклем режиссера Владимира Деля «Старосветские помещики», обсуждением премьеры и общением с земляками.

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ИСТОЧНИК KP.RU