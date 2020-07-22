В Новомичуринске закрыли молочную кухню

22 Июль 2020 2020-07-22T15:25:12+03:00

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В городе Новомичуринск Рязанской области объявили о закрытии молочной кухни, которая обеспечивает питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Сделал это глава местной администрации Сергей Кленушкин на заседании Совета депутатов. Причина показательна и, к сожалению, банальна – в бюджете якобы нет денег.

Услышав новость, депутат Алексей Половинкин решил сложить полномочия.

«Это не ультиматум и не эмоциональное решение. Когда я шел на выборы, то ставил перед собой две задачи: организовать в Новомичуринске ночную продажу медикаментов и всесторонне поддерживать молочную кухню, ведь, как доктор-гинеколог, хорошо понимаю значение здорового питания для младенцев. (…) Я понял, что не справился с депутатскими обязанностями, а значит, больше мне делать здесь нечего», - цитирует Половинкина издательство «Пресса».

Первое оказалось невозможным без доброй воли частных организаций, а по поводу молочной кухни депутат понял: задача по ее финансированию невыполнима, так как в год необходимо 1,6 млн рублей.

- Денег действительно в городском бюджете больше нет; четыре последних года мы содержали молочную кухню по принципу «пятьдесят на пятьдесят» вместе с районным бюджетом, - подтвердил председатель Совета депутатов Алексей Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU