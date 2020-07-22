2020-07-22T13:47:29+03:00
Происшествия

Рязанский мотоциклист не поделил дорогу с иномаркой

Из-за ДТП были перекрыты обе полосы движения по улице Октябрьской в сторону центра
Александр КАРАВАЕВ
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ДТП случилось на улице Октябрьской в Рязани.ДТП случилось на улице Октябрьской в Рязани.Фото: Александр КАРАВАЕВ
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22 июля около полудня на улице Октябрьской в Рязани произошла авария. Автомобиль Audi, по словам его водителя, притормозил около пешеходного перехода на остановке "Ул. Пирогова", чтобы пропустить переходящую по нему женщину. Сзади мчался мотоциклист.

Владелец двухколесного транспорта видимо поздно среагировал на возникшее препятствие и решил объехать справа, но там как назло уже притормаживала "Нива". Проскочить промеж них не удалось. Мотоциклист сначала зацепил правый задний угол Audi, а затем, заваливаясь, рулем прочертил хорошую вмятину на водительской двери "Нивы".

Байкер был в защите, что спасло его от травм. По крайней мере, от услуг остановившейся машины "скорой помощи" он отказался.

Из-за ДТП были перекрыты обе полосы движения по улице Октябрьской в сторону центра. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Из-за ДТП были перекрыты обе полосы движения по улице Октябрьской в сторону центра.Фото: Александр КАРАВАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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