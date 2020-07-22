2020-07-22T10:04:22+03:00
Недвижимость

В 9 населенных пунктах Рязанской области в ближайшие дни отключат газ

Прекращение подачи голубого топлива анонсировали в Кораблинском и Спасском районах
Антон КОНОВАЛОВ
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«Газпром межрегионгаз Рязань» предупредил о прекращении подачи голубого топлива в девяти населенных пунктах. Первое из анонсированных отключений произойдет с полудня 28 июля до полудня 30 июля в населенных пунктах Кораблинского района: Великая Лука, Яблонево, Залесно-Чулково, Ерлино, Крутое, Чижово, Дроково.

Далее – отключения из-за проводимых газовиками работ в Спасском районе:

- с 08:00 29 июля до 17:00 30 июля в селе Троица по следующим адресам: ул. Совхозная, ул. Юханова, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Фруктовая, ул. Советская.

- с 08:00 4 августа до 17:00 6 августа в городе Спасск-Рязанский по следующим адресам: ул. Полевой поезд, ул. Новая (д. №№ 25, 30), ул. Белинского (д. №№ 17а, 17б).

ИСТОЧНИК KP.RU

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