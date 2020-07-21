В Рязанском радиотехническом университете будут учить на новую специальность

21 Июль 2020 2020-07-21T19:39:30+03:00

Она создана для кадрового наполнения кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника», действующего в регионе

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Пресс-служба регионального правительства сообщает об открытии в РГРТУ совместно с Центром кластерного развития Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области очной формы обучения по новой специальности «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения».

Примечательно, что выпускники этой специальности станут частью кадрового наполнения кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника», действующего в регионе. При этом предполагается возможность целевого набора от участников кластера: ООО «НПП «Александр», АО «Мостком», ООО «МГК «Световые Технологии», АО «Рязанский Радиозавод», АО «ГРПЗ» и АО «Плазма».

Что немаловажно, Центром кластерного развития Рязанской области предусмотрена мера поддержки в виде частичной компенсации затрат на обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU