Рязанский подсобный рабочий погиб от свалившейся на него железной бочки

21 Июль 2020 2020-07-21T14:36:42+03:00

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Днем 20 июля 2020 года в деревне Елизаветовка Сасовского района при демонтаже старой водонапорной башни погиб подсобный работник – житель города Сасово, 1960 года рождения. Об этом сообщил сайт СКР по Рязанской области.

По предварительным данным, его пригласил помочь при разборе отслужившей башни знакомый. На погибшего в ходе работ упала огромная бочка - спастись шансов у мужчины не было.

В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU