2020-07-21T14:11:18+03:00
Общество

Приставы ищут нерадивую рязанскую мать, задолжавшую более двухсот тысяч

С мая 2018 года она уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына
Антон ВОХЕЧ
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Арина Четкасова. Фото: сайт рязанского УФССП.Арина Четкасова. Фото: сайт рязанского УФССП.
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Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Арину Четкасову, долг по алиментным платежам которой составляет 235 тысяч 686 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тридцатилетняя уроженка поселка Рязанские сады Старожиловского района знает о своей обязанности выплачивать алименты, однако с мая 2018 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2012 года рождения.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении столь нерадивой матери, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (4912) 29-45-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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