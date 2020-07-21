Приставы ищут нерадивую рязанскую мать, задолжавшую более двухсот тысяч

21 Июль 2020 2020-07-21T14:11:18+03:00

С мая 2018 года она уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Арину Четкасову, долг по алиментным платежам которой составляет 235 тысяч 686 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тридцатилетняя уроженка поселка Рязанские сады Старожиловского района знает о своей обязанности выплачивать алименты, однако с мая 2018 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2012 года рождения.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении столь нерадивой матери, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (4912) 29-45-00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU