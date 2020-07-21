Приставы ищут нерадивую рязанскую мать, задолжавшую более двухсот тысяч
Судебные приставы УФССП России по Рязанской области разыскивают Арину Четкасову, долг по алиментным платежам которой составляет 235 тысяч 686 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Тридцатилетняя уроженка поселка Рязанские сады Старожиловского района знает о своей обязанности выплачивать алименты, однако с мая 2018 года уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына 2012 года рождения.
Если Вы обладаете информацией о местонахождении столь нерадивой матери, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (4912) 29-45-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU