В Рязанской области назначили министра по делам территорий
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области возглавила Жанна Фомина. До этого она была одним из заместителей и отвечала за развитие местного самоуправления. О назначении Фоминой стало известно 21 июля на заседании регионального правительства.
Ранее, с декабря 2018 года, обязанности министра исполнял Иван Ушаков.
Исполнительный орган власти, напомним, образован в 2017 году. Помимо развития местного самоуправления ему приписаны следующие функции:
- взаимодействие со структурами гражданского общества (общественными объединениями, казачьими обществами, религиозными организациями);
- прогнозирование развития общественно-политических процессов;
- обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности исполнительных органов власти;
- формирование позитивного имиджа Рязанской области в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU