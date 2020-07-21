В Рязанской области назначили министра по делам территорий

21 Июль 2020 2020-07-21T12:18:44+03:00

Им стала Жанна Фомина, в качестве заместителя отвечавшая за местное самоуправление

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Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области возглавила Жанна Фомина. До этого она была одним из заместителей и отвечала за развитие местного самоуправления. О назначении Фоминой стало известно 21 июля на заседании регионального правительства.

Ранее, с декабря 2018 года, обязанности министра исполнял Иван Ушаков.

Исполнительный орган власти, напомним, образован в 2017 году. Помимо развития местного самоуправления ему приписаны следующие функции:

- взаимодействие со структурами гражданского общества (общественными объединениями, казачьими обществами, религиозными организациями);

- прогнозирование развития общественно-политических процессов;

- обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности исполнительных органов власти;

- формирование позитивного имиджа Рязанской области в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU