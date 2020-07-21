21 Июль 2020 2020-07-21T11:18:57+03:00

В Рязанской области возобновляют тренировки для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Рязанской области возобновляются тренировки и оказание платных услуг для несовершеннолетних на всех этапах спортивной подготовки. Соответствующий приказ региональное министерство спорта издало 20 июля, и речь идет именно о подведомственных ему учреждениях.

«Отметим, что учреждения по-прежнему осуществляют деятельность при условии [загрузки] не более 50% от единовременной пропускной способности объекта», - заметил представитель исполнительного органа власти.

Таков был ответ пользовательнице соцсетей, призвавшей «вернуть в Рязанскую область детский спорт».

«В других городах и тренировки, и соревнования возобновлены, наши дети отстают», - посетовала женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU