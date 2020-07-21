В Рязанской области возобновляют тренировки для детей
В Рязанской области возобновляются тренировки и оказание платных услуг для несовершеннолетних на всех этапах спортивной подготовки. Соответствующий приказ региональное министерство спорта издало 20 июля, и речь идет именно о подведомственных ему учреждениях.
«Отметим, что учреждения по-прежнему осуществляют деятельность при условии [загрузки] не более 50% от единовременной пропускной способности объекта», - заметил представитель исполнительного органа власти.
Таков был ответ пользовательнице соцсетей, призвавшей «вернуть в Рязанскую область детский спорт».
«В других городах и тренировки, и соревнования возобновлены, наши дети отстают», - посетовала женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU