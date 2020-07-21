В Рязани умерла женщина с COVID-19
В Рязани умерла женщина 62 лет с COVID-19. Об этом 20 июля сообщила опергруппа при областном правительстве, созданная для борьбы с пандемией.
«Окончательно причина смерти будет установлена после патологоанатомического и гистологического исследований», - пишет представитель опергруппы.
Известно, что пациентка имела сопутствующие хронические заболевания. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких еще с 4 июля, однако усилия врачей были тщетны.
Если верить официальным данным, на момент публикации в Рязанской области коронавирусная инфекция стала ведущей причиной смерти 24 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU