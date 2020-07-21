2020-07-21T07:54:21+03:00
Общество

Рязанский митрополит Марк освятил новый храм

Он построен в одном из новых районов города Рыбное
Иван АНТОНОВ
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Новый храм в Рыбном. Фото: сайт Рязанской епархии.Новый храм в Рыбном. Фото: сайт Рязанской епархии.
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил 19 июля чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Об этом сообщил официальной сайт Рязанской епархии.

Храм построен в одном из новых районов города Рыбное. По окончании чина освящения митрополит Марк возглавил Божественную литургию. Раньше члены общины собирались на богослужения во временной церкви, которая действовала на приходе с 2015 года. Новое здание соответствует архитектурному типы базилики – самой ранней форме христианского храма. Оно обладает лаконичными формами и достаточной вместимостью – в нем одновременно могут молиться несколько сотен человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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