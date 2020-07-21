2020-07-21T07:36:27+03:00
Политика

В учениях под Рязанью задействованы шесть тысяч десантников

Руководит КШУ командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков
Иван АНТОНОВ
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Под Рязанью проходят масштабные учения. Фото: сайт Министерства обороны.Под Рязанью проходят масштабные учения. Фото: сайт Министерства обороны.
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В командно-штабных учениях (КШУ) под Рязанью участвуют около 6000 десантников и более 400 единиц боевой и специальной техники. В частности, задействованы более 30 самолетов Ил-76МД, свыше десяти транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пять ударных вертолетов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34. Такие данные привел Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны.

Руководит учениями командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. КШУ продлятся до 24 июля. В их ходе после перелета в указанный район личный состав ВДВ десантируется с техникой на захваченную территорию и уничтожает "противника". После чего, совершив маневр на штатной технике, форсирует водную преграду и выходит на указанный рубеж, где ведет оборонительный бой по его удержанию.

КШУ проводятся в целях повышения эффективности управления боевыми подразделениями командирами всех рангов. Иначе их называют "игрой на картах", в ходе которой отрабатываются системы связи и взаимодействие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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