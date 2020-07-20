«Битвы на Воже» под Рязанью в этом году не будет

20 Июль 2020 2020-07-20T17:40:51+03:00

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«Битва на Воже» в этом году не состоится. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в социальной сети ВКонтакте.

Большой театрализованный праздник, запланированный на 15 августа, и проходящий в Глебово-Городище Рыбновского района, посвящен исторической битве на реке Воже. Она состоялась в августе 1378 года и явилась «репетицией» Куликовской битвы.

Основу праздника всегда составляло оригинальное театрализованное действие, сюжетно связанное с историческими событиями. Реконструкция вожской битвы - центральное действие всего мероприятия. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции столь большое скопление народа невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU