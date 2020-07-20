2020-07-20T10:33:27+03:00
Общество

В рязанские социальные учреждения поставляли поддельный творог

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили его в противотуберкулезном диспансере Рязани
Антон ВОХЕЧ
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Вместо качественного творога (на снимке) в диспансер поступала его фальсификация.Вместо качественного творога (на снимке) в диспансер поступала его фальсификация.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рязанский посредник - ООО «ФрутЛидер» - поставлял по госконтракту в противотуберкулезный диспансер творог. Сотрудники фирмы внесли в ветеринарно-сопроводительные документы и маркировку товара изменения. И под видом ГОСТовского творога больным стал поступать молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

Это установили сотрудники Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области в июне 2020 года, когда в противотуберкулезном диспансере Рязани взяли пробы. Согласно маркировке, творог производило ивановское предприятие ООО «Производственная творожная компания». С помощью системы «Меркурий», охватывающей российских товаропроизводителей, выяснилось, что в Иванове эту продукцию не выпускают уже два года.

С начала 2020 года ООО «ФрутЛидер» под видом творога, изготовленного по ГОСТу, в соцучреждения Рязанской и Московской областей поставило творожную продукцию с заменителем молочного жира общим весом более 2 тонн.

Данные проверки отправили в правоохранительные органы. В отношении ООО «ФрутЛидер» возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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