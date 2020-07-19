Подушки безопасности и разделительная полоса спасли жизнь водителю на трассе Солотча - Рязань

19 Июль 2020 2020-07-19T18:42:23+03:00

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19 июля рязанцы, ехавшие со стороны Солотчи в сторону Рязани могли лицезреть страшную картину: у правого края стоял Ford-купе с раскуроченным капотом, из под которого стекали в кювет масло с антифризом. На удивление, водитель находился рядом, без видимых серьезных повреждений (пара царапин на коленках - не в счет). Нам удалось у него узнать подробности аварии.

- Еще до выезда на четырех полосную дорогу со мной устроил гонки BMW X3, говорит водитель «Форда» Сергей (имя изменено), после полянского перекрестка я решил его обогнать, набрал скорость, встал в левый ряд, однако водитель «немца» резко вырулил передо мной. От резкого торможения торможения меня кинуло на разделительную полосу, а от нее - вправо. Жалко машину.

У «Форда» сработали подушки безопасности, и это спасло жизнь его водителю. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии.

В разговоре водителя «Форда» с друзьями, приехавшими на помощь, прозвучало, что была отключена система курсовой устойчивости. А в этой ситуации она могла бы избежать аварии.

- Система курсовой устойчивости (ESP) не дает автомобилю уйти в занос на любой дороге, — говорит менеджер автосервиса Артем Арсёнов, - но ее отключают, когда автомобилю надо буксануть, например на тяжелых грунтовых дорогах. Зачем ее отключать на асфальте - непонятно.

У водителя «Форда» не было видеорегистра. Но он надеется, что удастся найти водителя Х3.

Фото: Александр Караваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU