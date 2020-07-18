«Автодор» хочет пустить через Рязань новую трассу

18 Июль 2020 2020-07-18T12:48:28+03:00

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Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о «мечте» соединить новой трассой города центральной части России. Среди них руководитель госкомпании назвал Рязань, а также Владимир, Иваново, Кострому, Тверь и Калугу.

«У нас есть мечта закольцевать Золотое кольцо, соединив исторические места и города в центральной части России, которые сегодня никак не связаны между собой», - цитирует Петушенко «Коммерсантъ».

Пока нет ни проекта, ни информации о предполагаемых объемах финансирования. Известно лишь, что дорога, если ей и суждено появиться, непременно будет платной.

ИСТОЧНИК KP.RU