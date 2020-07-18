2020-07-18T11:32:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области выявили еще 38 заболевших коронавирусом

Число случаев заражения COVID-19, по официальной статистике, приближается к 6 тысячам
Антон КОНОВАЛОВ
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18 июля в Рязанской области стало известно еще о 38 людях, чьи тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Теперь их анализы отправлены на повторную проверку минздрава.

У 40 человек за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился. Таким образом, с начала пандемии сообщается о 5883 заболевших, а считая условно подтвержденные случаи – о 5921 заболевшем.

Из статистики опергруппа при областном правительстве не исключает выздоровевших и умерших. Переболели коронавирусом за все время 5035 человек, а не справились с болезнью, если верить официальной статистике, 23 человека. Впрочем, в число жертв пандемии не включают многих людей, кто был заражен, но причиной смерти признали не COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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