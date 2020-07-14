В Рязанской области повторен летний коронавирусный рекорд

14 Июль 2020 2020-07-14T11:52:10+03:00

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14 июля в Рязанской области диагноз COVID-19 подтвердился у 37 человек. По данным опергруппы при региональном правительстве, с начала пандемии официально зарегистрирован 5731 человек с коронавирусом, считая выздоровевших и умерших.

Кроме того, за сутки дали положительный результат еще 35 тестов на инфекцию. Они находятся на повторной проверке в региональном минздраве. Это рекордно низкое число новых (условно подтвержденных) случаев заражения для мая-июля наряду с аналогичным показателем 11 июля.

Таким образом, совокупно в Рязанской области известно о 5766 случаях заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU