2020-07-13T17:45:29+03:00
Происшествия

Выяснились обстоятельства гибели двух рязанцев, утонувших за выходные

На 2-м Борковском карьере погиб 17-летний молодой человек, не умевший плавать
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет проводит проверки по факту гибели двух человек: на реке Оке у села Глебово (Рязанский район) и на 2-м Борковском карьере в Рязани. В первом случае из воды извлекли тело 57-летнего мужчины, во втором - 17-летнего молодого человека.

У села Глебово трагедия произошла с участником компании, которая отдыхала на берегу водоема. Распивавший спиртное вместе со всеми мужчина пошел купаться и утонул.

На 2-м Борковском карьере юный рязанец попросту не умел плавать. Несмотря на это, он полез в воду и поплатился за свою самонадеянность жизнью.

Только за минувшую неделю, по данным следственных органов, в водоемах региона утонули 5 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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